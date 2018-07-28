Спасатели вытащили из Москвы‑реки мужчину

В субботу в 16:15 спасатели поисково-спасательной станции «Кировская» при патрулировании с поверхности воды Москвы-реки достали мужчину, говорится в сообщении пресс-служба МЧС столицы.

«Спасатели поисково-спасательной станции «Кировская» спасли мужчину 1969 года рождения. Спасенный доставлен на поисково-спасательную станцию. Происшествие произошло в 15 метрах от берега», — говорится в сообщении.