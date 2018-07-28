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Спасатели вытащили из Москвы‑реки мужчину
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Спасатели вытащили из Москвы‑реки мужчину 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В субботу в 16:15 спасатели поисково-спасательной станции «Кировская» при патрулировании с поверхности воды Москвы-реки достали мужчину, говорится в сообщении пресс-служба МЧС столицы.
«Спасатели поисково-спасательной станции «Кировская» спасли мужчину 1969 года рождения. Спасенный доставлен на поисково-спасательную станцию. Происшествие произошло в 15 метрах от берега», — говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Москве напоминает, что купание в необорудованных местах категорически запрещено. Также нельзя заходить в воду в состоянии даже легкого алкогольного опьянения. Спасатели просят соблюдать правила поведения на водных объектах.
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