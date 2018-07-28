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Москвичам начали приходить СМС с предупреждением о грозе и граде
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Москвичам начали приходить СМС с предупреждением о грозе и граде 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
Столичный главк МЧС России начал рассылать СМС-сообщения с предупреждением о грозе, граде и штормовых порывах ветра в Москве в субботу.
«Центральное УГМС: в дневные и вечерние часы 28 июля в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы призвали не укрываться под деревьями, шаткими конструкциями и линиями ЛЭП и не парковать там свой транспорт.
Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за жары на субботу. Жителям рекомендовали быть осторожными и пить больше воды.
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