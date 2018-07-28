Часть платформы станции «Кунцевская» будет временно закрыта с 30 июля

ТАСС , 28 июля. Часть платформы станции московского метрополитена «Кунцевская» будет закрыта с 30 июля в связи с ремонтом станции. Об этом в субботу сообщает Единый транспортный портал.

"С 30 июля 2018 года временно закрыта часть платформы станции «Кунцевская» Филевской линии. Высадка пассажиров, прибывающих на станцию из центра, будет производиться из всех вагонов, кроме последних двух", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии для проезда в центр можно через западный переход. О временном порядке проезда пассажиров также проинформируют информационные листы, размещенные на дверях вагонов поездов и объявления машинистов.