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Около 400 парков появилось в Москве за 8 лет
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Около 400 парков появилось в Москве за 8 лет 

РИАМО 2 часа назад
За прошедшие восемь лет в столице открыли около 400 парков, кроме того, в 2018 году в эксплуатацию введут парк технических видов спорта в Печатниках, сообщает в субботу Федеральное агентство новостей.
«За последние 8 лет в Москве появилось уже дополнительно к тому, что было в 2010 году, примерно 400 парков, плюс 80 парков этого года», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что в этом году в эксплуатацию примут парк технических видов спорта в Печатниках. Парк планируют сдать в сентябре. На территории парка откроются трасса для дрифта и плоскостной парковки, четыре кольцевые трассы, а также трек для картинга, трассы для мотокросса и велокросса.
В парке также обустроят велодорожки, тропинки для скандинавской ходьбы и бега.
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