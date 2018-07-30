11 августа ограничат движение рядом с Центральным стадионом

На следующей неделе, 11 августа, в Казани отметят День физкультурника. Из-за праздника ограничат движение на парковочной площадке у Центрального стадиона.

С 8:00 до 16:00 будет закрыт заезд с улиц Кремлевская набережная, Ташаяк и площади Тысячелетия, сообщает пресс-служба мэрии.

На этой неделе город ожидают более масштабные перекрытия, и снова из-за спорта (триатлона). Ограничат движение по центральным улицам и даже по мосту Миллениум.

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