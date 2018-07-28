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Воду начали раздавать из‑за жары на всех ж/д вокзалах Москвы
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Воду начали раздавать из‑за жары на всех ж/д вокзалах Москвы 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
Центральная пригородная пассажирская компания начала раздавать воду пассажирам на всех железнодорожных вокзалах Москвы из-за жары в выходные, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ЦППК.
«Сегодня и завтра на всех вокзалах Москвы раздаем воду», — сказал собеседник агентства.
Ранее синоптики сообщили, что суббота в Москве станет самым жарким днем нынешнего лета. Температура в столице достигнет плюс 32 градусов.
ГУ МЧС России по Москве также объявило экстренное предупреждение из-за жары на субботу. Жителям рекомендовали быть осторожными и пить больше воды.
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