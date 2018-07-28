Воду начали раздавать из‑за жары на всех ж/д вокзалах Москвы

Центральная пригородная пассажирская компания начала раздавать воду пассажирам на всех железнодорожных вокзалах Москвы из-за жары в выходные, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ЦППК.

«Сегодня и завтра на всех вокзалах Москвы раздаем воду», — сказал собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщили, что суббота в Москве станет самым жарким днем нынешнего лета. Температура в столице достигнет плюс 32 градусов.