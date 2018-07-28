Заммэра Москвы осмотрел ландшафтный парк Митино после благоустройства

"Парк менее, чем за 1,5 года создан. Он включает территорию 130 гектаров, где-то около 30 гектаров — водная гладь, большой каскадный пруд, небольшая река здесь проходит. На территории парка есть абсолютно все для культурно-досуговой деятельности", — сказал он журналистам.

Вице-мэр отметил, что для детей здесь оборудованы специальные площадки, установлены качели и тарзанки.

"У нас за спиной огромная территория, где можно проводить крупные публичные мероприятия. Зимой на этой площадке заливается каток площадью примерно пять тысяч квадратных метров. Здесь около 10 километров пешеходного маршрута по периметру, есть велосипедные маршруты, в зимнее время — лыжная трасса", — добавил Бирюков.

Также в парке создан спортивный кластер, где можно заниматься волейболом, футболом, баскетболом и другими видами спорта. Вице-мэр отметил, что здесь создана ландшафтная архитектура для того, чтобы в летнее время можно было, например, загорать.

"Та программа, которую (мэр Москвы) Сергей Семенович Собянин определил несколько лет назад, о создании парков по месту жительства, действительно, подтвердила, что это приемлемо и нужно для москвичей. Все, что есть в этом парке, есть в парке Сокольники, а может быть даже больше", — заключил Бирюков.

В рамках комплексного благоустройства были построены 17 павильонов, в том числе сцена, амфитеатр у кафе-оранжереи, видовая в Москве площадка и пляжный павильон.

Кроме того, было установлено 438 опор освещения, дополнительно высажены более 500 деревьев, свыше 3,4 тысячи кустарников и 240 тысяч квадратных метров газонов, также будут высажены 960 квадратных метров цветников.