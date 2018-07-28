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Москвичей покатают на мотоциклах
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Москвичей покатают на мотоциклах 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Принять участие в тестовых мотозаездах смогут гости фестиваля «Трак тур», который проходит в мотошколе Мосгортранса. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Для участия в заезде необходимо иметь водительское удостоверение с открытой категорией А, закрытую обувь, куртку и длинные брюки. Шлем желающим прокатиться выдадут на площадке.
Предварительной регистрации на заезды нет — записаться можно на фестивальной площадке. Кроме того, на территории фестиваля можно будет увидеть более двух десятков новых моделей мотоциклов.
Фестиваль «Трак тур» пройдет 28 и 29 июля в мотошколе Мосгортранса, которая начала работать в июле прошлого года.
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