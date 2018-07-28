П. Бирюков: Около 12 млн кв. м асфальта отремонтировали в Москве с начала года

Около 12 млн кв. м асфальтового покрытия были отремонтированы в Москве с начала года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году работы идут по сжатому графику, так как на период чемпионата мира по футболу на ряде объектов, которые были расположены близко с местами досуговых и спортивных мероприятий, мы работы приостановили. Сейчас возобновились крупномасштабные работы, чтобы в сентябре их завершить. Ремонт асфальта проходит не только на улицах города, но и на внутриквартальных проездах и во дворах. Около 12 млн кв. м асфальтового покрытия уже отремонтировано», — сказал П. Бирюков.

По словам заместителя мэра, всего в 2018 г. будет отремонтировано около 20 млн кв. м асфальта.