В Москве с начала года заменили около 12 миллионов кв метров асфальта

"Работы в этом году имеют очень сжатый график, потому что в период проведения чемпионата мира по футболу на ряде объектов, которые были расположены близко с местами досуговых и спортивных мероприятий, мы работы приостановили", — сказал он журналистам.

Бирюков отметил, что по окончании мундиаля все работы были продолжены.

"Сейчас развернулись крупномасштабные работы, чтобы в сентябре их завершить, включая ремонт асфальтового покрытия не только на улицах города, но и внутриквартальных проездов, дворов. Примерно 20 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия будет отремонтировано, сегодня уже около 12 миллионов квадратных метров сделано", — сказал вице-мэр.

Он отметил, что при ремонте применяют новейшие материалы, которые прослужат долгое время.