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Около 12 млн квадратных метров асфальта отремонтировали в Москве с начала 2018 г
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Около 12 млн квадратных метров асфальта отремонтировали в Москве с начала 2018 г 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В столице с начала 2018 года отремонтировали порядка 12 миллионов квадратных метров асфальта, работы в Москве в 2018-м имеют очень сжатый график, так как их приходилось приостанавливать из-за мундиаля, сообщает в субботу РИА Новости.
«Сейчас развернулись крупномасштабные работы, чтобы в сентябре их завершить, включая ремонт асфальтового покрытия не только на улицах города, но и внутриквартальных проездов, дворов. Примерно 20 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия будет отремонтировано, сегодня уже около 12 миллионов квадратных метров сделано», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что при ремонте применяют новейшие материалы, которые прослужат долгое время.
«Работы в этом году имеют очень сжатый график, потому что в период проведения чемпионата мира по футболу на ряде объектов, которые были расположены близко с местами досуговых и спортивных мероприятий, мы работы приостановили», — добавил Бирюков.
По его словам, после чемпионата мира по футболу все работы были продолжены.
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