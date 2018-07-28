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За восемь лет в городе появилось 400 новых парков
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П. Бирюков: Около 400 новых парков появилось в Москве за восемь лет 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Порядка 400 новых парков было создано в столице за последние восемь лет. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«За последние восемь лет в Москве появилось около 400 парков. Наше общественное пространство будет насчитывать около 600 единиц парковых территорий. Основная их часть будет находиться по месту жительства. Не надо ехать в Парк Горького или «Сокольники». Можно будет отдыхать в крупных массивах по месту жительства», — сказал П. Бирюков.
Он отметил, что в за 2018 г. будет обустроено еще порядка 80 парков по всей Москве.
«Будет сделано около 80 парков: Парк технических видов спорта в Печатниках, Парк им. С. Федорова на Коровинском шоссе, Парк на Ходынском поле и другие», — пояснил заммэра.
По словам П. Бирюкова, основная часть работ по благоустройству, намеченных на этот год, будет завершена в сентябре.
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