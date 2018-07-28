За восемь лет в городе появилось 400 новых парков

П. Бирюков: Около 400 новых парков появилось в Москве за восемь лет

Порядка 400 новых парков было создано в столице за последние восемь лет. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За последние восемь лет в Москве появилось около 400 парков. Наше общественное пространство будет насчитывать около 600 единиц парковых территорий. Основная их часть будет находиться по месту жительства. Не надо ехать в Парк Горького или «Сокольники». Можно будет отдыхать в крупных массивах по месту жительства», — сказал П. Бирюков.

Он отметил, что в за 2018 г. будет обустроено еще порядка 80 парков по всей Москве.

«Будет сделано около 80 парков: Парк технических видов спорта в Печатниках, Парк им. С. Федорова на Коровинском шоссе, Парк на Ходынском поле и другие», — пояснил заммэра.

По словам П. Бирюкова, основная часть работ по благоустройству, намеченных на этот год, будет завершена в сентябре.