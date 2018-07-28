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В Краснодаре закрывают автобусные маршруты 53 и 35
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В Краснодаре закрывают автобусные маршруты 53 и 35 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Такое решение принято по результатам анализа работы данных маршрутов.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара выяснил, что на всем протяжении они дублируются другими маршрутами общественного транспорта. В департаменте уверены, что после отмены автобусов №№ 53 (Аэропорт — ЖД-вокзал «Краснодар-I) и 35 (ул. Валерия Гассия — мкр „Губернский“) другие автобусные и троллейбусные маршруты смогут принять их пассажирскую нагрузку.
Автобус №53 прекратит курсировать на линии со 2 августа, маршрут № 35 закроют 16 августа.
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