В Краснодаре закрывают автобусные маршруты 53 и 35 

Такое решение принято по результатам анализа работы данных маршрутов.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара выяснил, что на всем протяжении они дублируются другими маршрутами общественного транспорта. В департаменте уверены, что после отмены автобусов №№ 53 (Аэропорт — ЖД-вокзал «Краснодар-I) и 35 (ул. Валерия Гассия — мкр „Губернский“) другие автобусные и троллейбусные маршруты смогут принять их пассажирскую нагрузку.
Автобус №53 прекратит курсировать на линии со 2 августа, маршрут № 35 закроют 16 августа.