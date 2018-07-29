Порядка 7,5 тыс. человек приняли участие в ночном забеге в Москве 28 июля

Ночной забег в столице 28 июля 2018 г. собрал рекордное число участников. Об этом сообщает на официальном сайте мэра Москвы. «В этом году к мероприятию присоединились 7,5 тыс. человек — это рекордное количество участников за всю историю забега. Победителем забега стал Дмитрий Сафронов — он преодолел дистанцию за 30 минут и 28 секунд. Среди девушек самой быстрой стала Светлана Симакова с результатом 34 минуты и 21 секунда», — говорится в сообщении. В материале уточняется, что маршрут длиной 10 км прошел по центру города — от олимпийского комплекса «Лужники» по Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участники забега увидели Андреевский и Крымский мосты, а также храм Христа Спасителя Ночной забег проводится в Москве с 2013 г. В нем принимают участие как опытные спортсмены, так и новички.