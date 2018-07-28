Выделенные полосы для автобусов появятся на Кутузовском и Большой Дорогомиловской

В связи с закрытием Филевской линии метро 28 и 29 июля, на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице появятся выделенные полосы. По ним будут следовать бесплатные компенсационные автобусы КМ1 и КМ2. Центр организации дорожного движения убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта.

Отмечается, что участок голубой ветки закрывается из-за капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры.