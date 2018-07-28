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Ради велогонок в выходные запретят парковку и проезд в центре Саратова
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Ради велогонок в выходные запретят парковку и проезд в центре Саратова 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
В следующие выходные, 4 и 5 августа, в центре Саратова из-за проведения шоссейных велогонок введут ограничение на остановку, стоянку и проезд машин, сообщает пресс-служба администрации города.
Ограничение на парковку будет действовать с 23.00 4 августа до 12.00 5 августа и распространится на улицу Театральная площадь от Радищева до Максима Горького, Радищева от Московской до улицы Театральная площадь и Московскую от Максима Горького до Радищева.
Кроме того, 5 августа будет введено временное ограничение движения транспортных средств с 08.00 до 12.00 на Московской от Максима Горького до Радищева, Максима Горького от Большой Казачьей до Московской, Радищева от Московской до улицы Театральная площадь, а также на улице Театральная площадь от Радищева до Максима Горького.
«Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий», — уточнили в мэрии.
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