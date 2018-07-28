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Филиалы столичных центров «Мои документы» открылись в загородных СНТ
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Филиалы столичных центров «Мои документы» открылись в загородных СНТ 

Агентство «Москва» 25 минут назад
В загородных садоводческих некоммерческих товариществах открылись филиалы столичных центров «Мои документы», сообщили в пресс-службе центров.
«В Подмосковье сотрудники центров госуслуг Москвы до конца лета помогут дачникам получить самые востребованные государственные услуги и выбрать удобный участок для голосования на выборах мэра Москвы. Информирование жителей о выборах мэра Москвы развернуто как в Москве в рамках поквартирных обходов, так и за пределами города — на дачных участках. Для этого сформирована группа из 4 тыс. сотрудников», — говорится в сообщении.
Поясняется, что во время обходов и общения с москвичами сотрудники центров госуслуг напоминают горожанам о важной дате, рассказывают о нововведениях этого года и приглашают принять участие в голосовании.
«За городом для удобства москвичей сотрудники центров также будут предоставлять государственные услуги. На местах, где в дальнейшем откроются избирательные участки, прямо в СНТ, сейчас расположены мини-офисы центров госуслуг. Они работают с четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00. Здесь можно подать заявление для голосования по месту фактического пребывания и получить государственные услуги: оформить социальную карту, решить вопросы по расчетам коммунальных платежей, получить сведения о недвижимости, оформить пенсионное свидетельство, оформить парковочное разрешение, узнать о налогах и льготах, проверить задолженности и получить квитанцию для оплаты и многое другое», — добавляется в сообщении.
Напоминается, что в этом году на выборах мэра москвичи могут проголосовать там, где удобно. Не только в любом районе столицы, но даже за городом: в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
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