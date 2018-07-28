Кремль и мавзолей закроют для посетителей

Кремль и мавзолей временно закроют для посетителей

Доступ посетителей в Кремль и в мавзолей Ленина будет в субботу ограничен из-за мероприятий в честь 1030-летия Крещения Руси, а церемония развода караулов на Соборной площади Кремля будет отмена.

"В связи с проведением 28 июля 2018 года торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет", — сообщает Федеральная служба охраны.

Кроме того, с 9.30 до 14.00 будет закрыт для посетителей Московский Кремль.

Посетители также не будут допускаться в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены.