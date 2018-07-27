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Три станции метро изменят режим работы на выходные
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Три станции метро изменят режим работы на выходные 

BFM.RU 1 час назад
Режим доступа к вестибюлям станций московского метро «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская» изменят из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.
«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями или близлежащими станциями», — говорится в сообщении.
С 22:00 в пятницу, 27 июля, до открытия метрополитена 30 июля для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции «Люблино». Для входа и выхода в город будет работать северный вестибюль станции. Восточный вестибюль станции «Новогиреево» закроется на ремонт до утра 30 июля с 23.00 27 июля. Пассажиры для входа в метро и выхода в город смогут пользоваться западным вестибюлем.
До утра 30 июля также пассажирам будет недоступен объединенный вестибюль станции «Третьяковская» и прилегающий к нему подуличный переход. Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль станции «Новокузнецкая».
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