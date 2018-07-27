В Новой Москве построят 5 км дорог

Почти 5 км дорог построят на территории новой Москвы

Власти Москвы одобрили строительство семи участков дорог общей протяженностью почти пять километров на территории Новомосковского административного округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 27 июля 2018 года одобрила проект планировки территории (ППТ) линейного объекта участка улично-дорожной сети — участок от Киевского шоссе до проектируемого проезда №6662 с развязкой на пересечении с магистралью Солнцево — Бутово — Видное (ЗАО, НАО). В рамках ППТ предусмотрено строительство 4,7 километра новых дорог», — отмечается в сообщении.

Так, планируется построить проезды: от Киевского шоссе до проектируемого проезда №6662 (1,6 километра) и от улицы Родниковая до магистрали Солнцево — Бутово — Видное (1,4 километра) с транспортной развязкой. Также проектом планировки предлагается построить проектируемый проезд, обеспечивающий подъезд к торговым центрам «METRO Cash &Carry» и «Леруа Мерлен» (0,35 километра) и боковой проезд вдоль Киевского шоссе (0,3 километра).

Кроме того, предусмотрено строительство проезда на продолжении улицы Новоорловской в направлении магистрали Солнцево — Бутово — Видное (0,15 километра), бокового проезда по Боровскому шоссе от магистрали Солнцево — Бутово — Видное до улицы Шолохова (0,5 километра) и моста через реку Сетунь (0,08 километра).

После завершения строительства новых дорог, планируется организовать по ним регулярное движение маршрутов наземного городского транспорта. С этой целью предполагается установить новые светофоры и остановочные пункты.

Для обеспечения безопасного движения пешеходов через проезжие части планируется обустроить наземные пешеходные переходы. Для организованного движения пешеходов вдоль проезжих частей предусмотрено устройство тротуаров. Также предполагается произвести разметку велодорожек для безопасного и комфортного передвижения велосипедистов.

«Реализация проекта планировки территории позволит улучшить транспортную доступность района и близлежащих торговых объектов», — сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Проект планировки территории вынесут на публичные слушания.