На ремонт будут закрыты вестибюли трех станций московского метрополитена

Согласно сведениям из пресс-службы столичной подземки, в выходные дни 28 и 29 июля, будут закрыты вестибюли станций «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская». Для входа и выхода пассажиры могут пользоваться соседними вестибюлями или ближайшими станциями (вход и выход пассажиров со станции Третьяковская» будет осуществляться через вестибюль станции «Новокузнецкая»).

В пресс-службе также извинились за временные неудобства и попросили заблаговременно планировать маршрут.