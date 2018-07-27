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На ремонт будут закрыты вестибюли трех станций московского метрополитена
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На ремонт будут закрыты вестибюли трех станций московского метрополитена 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Согласно сведениям из пресс-службы столичной подземки, в выходные дни 28 и 29 июля, будут закрыты вестибюли станций «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская». Для входа и выхода пассажиры могут пользоваться соседними вестибюлями или ближайшими станциями (вход и выход пассажиров со станции Третьяковская» будет осуществляться через вестибюль станции «Новокузнецкая»).
В пресс-службе также извинились за временные неудобства и попросили заблаговременно планировать маршрут.
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