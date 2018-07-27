На ремонт: вестибюли станций «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская» закроют до понедельника

Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями или близлежащими станциями.

Так, с 22:00 пятницы, 27 июля, до открытия метрополитена в понедельник, 30 июля, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции «Люблино» (со стороны первого вагона из центра). Для входа и выхода в город будет работать северный вестибюль станции.

Восточный вестибюль станции «Новогиреево» (выход к кинотеатру «Киргизия») закроется на ремонт с 23:00 пятницы, 27 июля, до утра понедельника, 30 июля. Пассажиры для входа в метро и выхода в город смогут пользоваться западным вестибюлем.

Также с 22:00 пятницы до утра понедельника пассажирам будет недоступен объединенный вестибюль станции «Третьяковская», а также прилегающий к нему подземный переход (улица Большая Ордынка, Большой Толмачевский переулок). Попасть на станцию можно будет через вестибюль «Новокузнецкой» со стороны Новокузнецкой улицы.

Для ремонтных работ специально выбрали поздний вечер пятницы и выходные дни, когда пассажиропоток на станциях минимален. Московский метрополитен просит пассажиров планировать маршруты поездок заранее и приносит извинения за временные неудобства. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро можно найти на официальном сайте метрополитена.