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На ремонт: вестибюли станций «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская» закроют до понедельника
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На ремонт: вестибюли станций «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская» закроют до понедельника 

Mos.ru 2 часа назад
Фото: Mos.ru
Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями или близлежащими станциями.
Так, с 22:00 пятницы, 27 июля, до открытия метрополитена в понедельник, 30 июля, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции «Люблино» (со стороны первого вагона из центра). Для входа и выхода в город будет работать северный вестибюль станции.
Восточный вестибюль станции «Новогиреево» (выход к кинотеатру «Киргизия») закроется на ремонт с 23:00 пятницы, 27 июля, до утра понедельника, 30 июля. Пассажиры для входа в метро и выхода в город смогут пользоваться западным вестибюлем.
Также с 22:00 пятницы до утра понедельника пассажирам будет недоступен объединенный вестибюль станции «Третьяковская», а также прилегающий к нему подземный переход (улица Большая Ордынка, Большой Толмачевский переулок). Попасть на станцию можно будет через вестибюль «Новокузнецкой» со стороны Новокузнецкой улицы.
Для ремонтных работ специально выбрали поздний вечер пятницы и выходные дни, когда пассажиропоток на станциях минимален. Московский метрополитен просит пассажиров планировать маршруты поездок заранее и приносит извинения за временные неудобства. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро можно найти на официальном сайте метрополитена.
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