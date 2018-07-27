Ещё
Москвичи остались без затмения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Облака помешают москвичам полюбоваться затмением Луны 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский планетарий отменил сегодняшние наблюдения полного затмения Луны и великого противостояния Марса из-за неподходящих погодных условий. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы планетария.
«К превеликому сожалению, мероприятие по наблюдениям сегодня отменяются из-за густой облачности без перспектив прояснения», — рассказал собеседник агентства.
27 июля москвичи могли бы наблюдать два редких астрономических явления: полное затмение Луны и противостояние Марса.
Затмение продлится один час и 44 минуты — на 15 минут дольше, чем обычно. Это затмение станет самым продолжительным за последние 100 лет. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.
Мослента: последние новости
Почти тонну радиоактивных ягод нашли в Москве Стали известны любимые места для купания москвичей Москвичей призвали пить воду и носить светлую одежду
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко101
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной997
Трудовые книжки попадут под запрет152
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня43
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети501
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение