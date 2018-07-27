Москвичи остались без затмения

Облака помешают москвичам полюбоваться затмением Луны

Московский планетарий отменил сегодняшние наблюдения полного затмения Луны и великого противостояния Марса из-за неподходящих погодных условий. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы планетария.

«К превеликому сожалению, мероприятие по наблюдениям сегодня отменяются из-за густой облачности без перспектив прояснения», — рассказал собеседник агентства.

27 июля москвичи могли бы наблюдать два редких астрономических явления: полное затмение Луны и противостояние Марса.

Затмение продлится один час и 44 минуты — на 15 минут дольше, чем обычно. Это затмение станет самым продолжительным за последние 100 лет. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.