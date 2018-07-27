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У станции метро «Алма-Атинская» в Москве появится транспортно-пересадочный узел
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У станции метро «Алма-Атинская» в Москве появится транспортно-пересадочный узел 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют построить транспортно-пересадочный узел у станции метро «Алма-Атинская». Об этом в пятницу сообщается на информационном портале мэра столицы.
"Транспортно-пересадочный узел «Алма-Атинская» построят на базе одноименной станции Замоскворецкой линии метро. Земельный участок для строительства площадью 3,1 гектара выставят на торги. Такое решение приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии под руководством [мэра Москвы] Сергея Собянина", — говорится в сообщении.
Стартовая цена аренды составит 147,8 млн рублей. Транспортно-пересадочный узел будет включать конечную остановку наземного общественного транспорта, подземный пешеходный переход, а также торгово-развлекательный центр площадью 60,9 тыс. кв. м и высотой 30 м. При ТРЦ планируется организовать парковку на 665 мест.
Ранее представители городских властей заявляли, что в ближайшие годы будет построен 251 транспортный узел, что позволит разгрузить столичные автодороги на 7%.
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