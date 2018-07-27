С. Собянин подписал документ о предоставлении грантов государственным публичным библиотекам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении государственным публичным библиотекам столицы, подведомственным департаменту культуры, грантов в целях материального поощрения работников. Документ размещен на официальном сайте мэра столицы.

«Предоставлять ежегодно государственным публичным библиотекам Москвы, подведомственным департаменту культуры Москвы, гранты в целях материального поощрения работников, занимающих должности по основному месту работы, относящиеся к основному персоналу государственных публичных библиотек Москвы, подведомственных департаменту культуры Москвы», — говорится в постановлении.

При этом подчеркивается, что гранты будут предоставлены к зарплате работника библиотеки в размере 60 тыс. руб. в квартал, в целях сохранения и развития кадрового потенциала государственных публичных библиотек столицы, подведомственных департаменту культуры Москвы.

«Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 г.», — уточняется в документе.