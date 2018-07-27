Ещё
С. Собянин подписал документ о предоставлении грантов государственным публичным библиотекам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин подписал документ о предоставлении грантов государственным публичным библиотекам 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении государственным публичным библиотекам столицы, подведомственным департаменту культуры, грантов в целях материального поощрения работников. Документ размещен на официальном сайте мэра столицы.
«Предоставлять ежегодно государственным публичным библиотекам Москвы, подведомственным департаменту культуры Москвы, гранты в целях материального поощрения работников, занимающих должности по основному месту работы, относящиеся к основному персоналу государственных публичных библиотек Москвы, подведомственных департаменту культуры Москвы», — говорится в постановлении.
При этом подчеркивается, что гранты будут предоставлены к зарплате работника библиотеки в размере 60 тыс. руб. в квартал, в целях сохранения и развития кадрового потенциала государственных публичных библиотек столицы, подведомственных департаменту культуры Москвы.
«Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 г.», — уточняется в документе.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 140 раз эвакуаторы АМПП выезжали на места аварий для помощи автомобилистам во время ЧМ-2018 (интервью) Спасатели назвали самые популярные среди москвичей водоемы В Мосприроде объяснили массовый «стрижепад» в столице ростом популяции птиц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети405
В Италии объяснили парадокс c признанием Крыма30
Шутка Путина на БРИКС, новый сбор для россиян и другие события дня6
Трамп дал ответ на приглашение Путина115
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение