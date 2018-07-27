Оператор Tele2 запустил в Москве бесплатное велотакси

Служба велотакси от мобильного оператора будет работать до конца лета с 10:00 до 21:00.

Велокэбы курсируют в районе Тверской улицы, Китай-города и в окрестностях Сокольнической площади.

Специальные маршруты соединяют несколько востребованных точек города: так велотакси может бесплатно отвезти пассажиров до ближайшей станции метро или парка.

Все желающие смогут узнать интересные исторические факты о достопримечательностях, а также подзарядить свои мобильные телефоны прямо внутри транспортного средства во время поездки.