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Оператор Tele2 запустил в Москве бесплатное велотакси
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Оператор Tele2 запустил в Москве бесплатное велотакси 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Служба велотакси от мобильного оператора будет работать до конца лета с 10:00 до 21:00.
Велокэбы курсируют в районе Тверской улицы, Китай-города и в окрестностях Сокольнической площади.
Специальные маршруты соединяют несколько востребованных точек города: так велотакси может бесплатно отвезти пассажиров до ближайшей станции метро или парка.
Все желающие смогут узнать интересные исторические факты о достопримечательностях, а также подзарядить свои мобильные телефоны прямо внутри транспортного средства во время поездки.
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