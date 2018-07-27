В центре Ставрополя перекроют движение из-за дорожных работ

Участки нескольких центральных улиц перекроют в Ставрополе в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба администрации города.

На улице Дзержинского от проспекта Октябрьской Революции до улицы Хетагурова, а также на улицах Советской и Булкина ремонтировать будут дорожное покрытие.

Движение по улице Дзержинского закроют в 6.00 28 июля, а откроют ровно через сутки — в 6.00 29 июля. Улицы Советская и Булкина будут перекрыты с 22.00 28 июля до 6.00 часов 30 июля.

По улице Хетагурова (на участке от проспекта К. Маркса до улицы Дзержинского) нельзя будет проехать с 8.00 28 июля до 19.00 29 июля из-за реконструкции ливневого лотка.