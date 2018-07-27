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Столицу в День Крещения Руси украсят сотнями плакатов
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Около 400 плакатов украсят Москву в День Крещения Руси 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Порядка 400 плакатов украсят Москву в День Крещения Руси, который отмечается 28 июля, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.
"Вечером 28 июля на медиафасадах домов №11, №15, №19 на Новом Арбате пройдет трансляция поздравительных видеороликов, посвященных этой дате. Горожане и гости столицы увидят изображения православных храмов, в том числе храма Христа Спасителя, и памятник князю Владимиру Великому на Боровицкой площади", — сказал Бирюков.
Вице-мэр отметил, что также город украсят 400 плакатов, размещенных на рекламных конструкциях, остановочных павильонах и афишных стендах.
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