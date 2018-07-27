Столицу в День Крещения Руси украсят сотнями плакатов

Около 400 плакатов украсят Москву в День Крещения Руси

Порядка 400 плакатов украсят Москву в День Крещения Руси, который отмечается 28 июля, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в пятницу. "Вечером 28 июля на медиафасадах домов №11, №15, №19 на Новом Арбате пройдет трансляция поздравительных видеороликов, посвященных этой дате. Горожане и гости столицы увидят изображения православных храмов, в том числе храма Христа Спасителя, и памятник князю Владимиру Великому на Боровицкой площади", — сказал Бирюков. Вице-мэр отметил, что также город украсят 400 плакатов, размещенных на рекламных конструкциях, остановочных павильонах и афишных стендах.