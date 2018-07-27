Ветку метро от «Юго-Западной» до «Сосновой поляны» должны спроектировать в течение года

Согласно опубликованному на сайте Смольного распоряжению от комитета по градостроительству и архитектуре, документация по планировке и проекту межевания территории для Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до станции «Сосновая Поляна» должна быть подготовлена к августу 2019 года.

Новая ветка проектируется от «Юго-Западной» до улицы Маршала Казакова, потом до пересечения улицы Адмирала Трибуца с Петергофским шоссе и над улицей Пограничника Гарькавого к проспекту Народного Ополчения. Станции «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна» введут в эксплуатацию не ранее 2027 года. Участок от «Казаковской» до «Путиловской» обещают открыть через 4 года.