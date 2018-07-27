П. Бирюков: Москву ко Дню крещения Руси украсят 400 праздничных плакатов 

Ко Дню крещения Руси на улицах Москвы будет размещено 400 праздничных плакатов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Ко Дню крещения Руси, который отмечается 28 июля, в Москве разработано специальное праздничное оформление. Столицу украсят 400 праздничных плакатов, размещенных на рекламных конструкциях, остановочных павильонах и афишных стендах», — пояснил П. Бирюков.
По его словам, вечером 28 июля на медиафасадах д. 11, д. 15, д. 19 на ул. Новый Арбат пройдет трансляция поздравительных видеороликов, посвященных этой памятной дате. «Горожане и гости столицы увидят изображения православных храмов, в том числе храма Христа Спасителя, и памятник князю Владимиру Великому на Боровицкой площади», — добавил заместитель мэра.
День крещения Руси — государственная памятная дата РФ, установленная 31 мая 2010 г. Он отмечается ежегодно 28 июля как день памяти Святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси.