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П. Бирюков: Москву ко Дню крещения Руси украсят 400 праздничных плакатов
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П. Бирюков: Москву ко Дню крещения Руси украсят 400 праздничных плакатов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Ко Дню крещения Руси на улицах Москвы будет размещено 400 праздничных плакатов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Ко Дню крещения Руси, который отмечается 28 июля, в Москве разработано специальное праздничное оформление. Столицу украсят 400 праздничных плакатов, размещенных на рекламных конструкциях, остановочных павильонах и афишных стендах», — пояснил П. Бирюков.
По его словам, вечером 28 июля на медиафасадах д. 11, д. 15, д. 19 на ул. Новый Арбат пройдет трансляция поздравительных видеороликов, посвященных этой памятной дате. «Горожане и гости столицы увидят изображения православных храмов, в том числе храма Христа Спасителя, и памятник князю Владимиру Великому на Боровицкой площади», — добавил заместитель мэра.
День крещения Руси — государственная памятная дата РФ, установленная 31 мая 2010 г. Он отмечается ежегодно 28 июля как день памяти Святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси.
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