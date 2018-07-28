Мэр поздравил москвичей с праздником Крещения Руси

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Крещения Руси. Соответствующую запись он опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter.
«Всех православных поздравляю с великим праздником Крещения Руси. 1030 лет назад народ выбрал единую веру, которая создала новую цивилизацию, сплотила нас и помогла пережить многие испытания», — написал С. Собянин.
Как ранее сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва», президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в молебне в честь 1030-летия Крещения Руси у памятника князю Владимиру Великому на Боровицком холме. Богослужение совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. День Крещения Руси — государственная памятная дата РФ, установленная 31 мая 2010 г. Он отмечается ежегодно 28 июля как день памяти Святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси.