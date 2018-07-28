Мэр поздравил москвичей с праздником Крещения Руси

Агентство «Москва»: последние новости

На станциях МЦК «Андроновка», «Стрешнево», «Бульвар Рокоссовского» и «Зорге» пассажирам раздают воду

Доступ к парковкам в центре Москвы ограничат 28-29 июля во время общественных мероприятий

П.Бирюков: Около 400 новых парков появилось в Москве за восемь лет