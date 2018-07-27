Охрану усилят в восьми парках в День ВДВ

Охрану усилят в восьми московских парках в День ВДВ

В восьми московских парках будет усилена охрана 2 августа, в День Воздушно-десантных войск. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе объединенной дирекции «Мосгорпарк».

«Усиление охраны будет на следующих территориях: «Кузьминки-Люблино», парк на Поклонной горе, «Коломенское», «Сокольники», парк «Горького», «Фили», парк Олимпийской деревни, «50-летия Октября», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в День ВДВ на ул. Ильинка пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим будет перекрыт участок улицы от Биржевой до Красной площади.