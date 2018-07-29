Воронежцам рассказали, как будут работать фонтаны на День ВДВ

29 июля и 2 августа фонтаны в Кольцовском сквере и на площади Победы будут работать в обычном режиме, рассказали в «РВК-Воронеж».

Как известно, излюбленное развлечение десантников на День ВДВ — купание в фонтанах. Специалисты водоканала предостерегли воронежцев от подобного времяпровождения.

«Поверхность воды в фонтане открыта, в нее попадает мелкий мусор, а также отходы уличной городской среды. К тому же, вода в фонтанах проходит особую обработку составом, который может стать причиной кожных аллергий. А находясь в чаше, можно получить травмы различной степени тяжести», — предупреждает директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.

Как в Воронеже отметят День Воздушно-десантных войск, рассказываем здесь.