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Воронежцам рассказали, как будут работать фонтаны на День ВДВ
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Воронежцам рассказали, как будут работать фонтаны на День ВДВ 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
29 июля и 2 августа фонтаны в Кольцовском сквере и на площади Победы будут работать в обычном режиме, рассказали в «РВК-Воронеж».
Как известно, излюбленное развлечение десантников на День ВДВ — купание в фонтанах. Специалисты водоканала предостерегли воронежцев от подобного времяпровождения.
«Поверхность воды в фонтане открыта, в нее попадает мелкий мусор, а также отходы уличной городской среды. К тому же, вода в фонтанах проходит особую обработку составом, который может стать причиной кожных аллергий. А находясь в чаше, можно получить травмы различной степени тяжести», — предупреждает директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.
Как в Воронеже отметят День Воздушно-десантных войск, рассказываем здесь.
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