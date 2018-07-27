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Московских водителей попросили оставить в покое выделенные полосы
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Московских водителей попросили оставить в покое выделенные полосы 

Мослента 3 часа назад
Столичных автомобилистов попросили в выходные, 28 и 29 июля, не выезжать на выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице в связи с работой общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, передает РИАМО.
На указанном участке дороги будут работать компенсационные автобусы маршрута «КМ1» и «КМ2» из-за закрытия Филевской линии метро. 28 и 29 июля на участке от станции «Киевская» до станции «Кунцево» проведут реконструкционные работы. В связи с этим в ЦОДД автомобилистов призвали не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта.
Станции наземного участка Филевской линии были открыты около 60 лет назад и нуждались в ремонте. Технологические окна специально планируются на выходные дни, чтобы затронуть минимальное количество пассажиров.
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