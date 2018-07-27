Собянин утвердил бесплатный проезд на электричках

Сергей Собянин подписал документ о бесплатном проезде на пригородных поездах для ряда категорий граждан. Этим правом они смогут воспользоваться с 1 августа 2018 года. Текст постановления опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Согласно документу, для ряда категорий населения вводятся "дополнительные меры социальной поддержки в виде права на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте вне Малого кольца Московской железной дороги".
Уточняется, что право на бесплатный проезд в электричках получили граждане, имеющие место жительства в Москве, обладатели социальной карты, а также приемные родители-участники пилотного проекта по имущественной поддержке семей, которые приняли на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов.