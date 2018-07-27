Собянин утвердил бесплатный проезд на электричках для ряда категорий граждан

Согласно документу, для ряда категорий населения вводятся "дополнительные меры социальной поддержки в виде права на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте вне Малого кольца Московской железной дороги".