Власти Москвы одобрили строительство нескольких дорог в ТиНАО

МОСКВА , 27 июл — РИА Недвижимость. В новой Москве запланировано строительство улично-дорожной сети от Киевского шоссе до пересечения с автодорогой Солнцево-Бутово-Видное, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

"В рамках проекта предусмотрено строительство 4,7 километра новых дорог", — отмечается в нем. Так, планируется построить проезды от Киевского шоссе до проектируемого проезда № 6662 (1,6 километра) и от улицы Родниковая до магистрали Солнцево-Бутово-Видное (1,4 километра) с транспортной развязкой

Также будет построен проезд, обеспечивающий подъезд к торговым центрам «Metro Cash &Carry» и «Леруа Мерлен», длиной 0,35 километра и боковой проезд вдоль Киевского шоссе (0,3 километра). Кроме того, построят дорогу на продолжении улицы Новоорловская в направлении магистрали Солнцево-Бутово-Видное (0,15 километра), бокового проезда по Боровскому шоссе от магистрали до улицы Шолохова (0,5 километра) и моста через реку Сетунь (0,08 километра), уточняется в материалах.

После завершения строительства новых дорог планируется организовать по ним движение маршрутов наземного городского транспорта, а также наземные пешеходные переходы. Также предполагается разметить велодорожки, говорится в сообщении.

Проект планировки территории будет вынесен на публичные слушания.