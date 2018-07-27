В Ростовской области начал работать новый вокзал на ветке в обход Украины

Ежедневно по новому участку будут курсировать более 120 поездов.

Ростовской области , в Чертковском районе, открылся новый вокзальный комплекс. Об этом сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

Отмечается, что в этом месте проходит железнодорожная ветка в обход Украины

Открытие на станции Кутейниково произошло 27 июля, в четверг. Общая площадь воказала составляет 100 квадратных метров.

«На территории области в Миллеровском и Чертковском районах построено 69 км железнодорожного пути, создано пять станций, включая вокзал в Кутейниково», — говорится в официальном сообщении.

Железная дорога Журавка — Миллерово , движение по которой осуществлялось в обход Украины, было открыто в 2017 году.

Предполагается, что в 2018 году по новому участку ежедневно будут проезжать более 120 поездов.