В Ростовской области начал работать новый вокзал на ветке в обход Украины 

Ежедневно по новому участку будут курсировать более 120 поездов.
В Ростовской области, в Чертковском районе, открылся новый вокзальный комплекс. Об этом сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.
Отмечается, что в этом месте проходит железнодорожная ветка в обход Украины.
Открытие на станции Кутейниково произошло 27 июля, в четверг. Общая площадь воказала составляет 100 квадратных метров.
«На территории области в Миллеровском и Чертковском районах построено 69 км железнодорожного пути, создано пять станций, включая вокзал в Кутейниково», — говорится в официальном сообщении.
Железная дорога Журавка — Миллерово, движение по которой осуществлялось в обход Украины, было открыто в 2017 году.
Предполагается, что в 2018 году по новому участку ежедневно будут проезжать более 120 поездов.