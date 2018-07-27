ГЗК одобрила строительство дорог на территории ТиНАО

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила строительство новых дорог в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«ГЗК Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 27 июля 2018 г. одобрила проект планировки территории (ППТ) линейного объекта участка улично-дорожной сети — участок от Киевского шоссе до Проектируемого проезда №6662 с развязкой на пересечении с магистралью Солнцево-Бутово-Видное (ЗАО, НАО). В рамках ППТ предусмотрено строительство 4,7 км новых дорог. Так, планируется построить проезды: от Киевского шоссе до Проектируемого проезда №6662 (1,6 км) и от ул. Родниковая до магистрали Солнцево-Бутово-Видное (1,4 км) с транспортной развязкой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также проектом планировки предлагается построить Проектируемый проезд, обеспечивающий подъезд к торговым центрам «METRO Cash&Carry» и «Леруа Мерлен» (0,35 км) и боковой проезд вдоль Киевского шоссе (0,3 км). Кроме того, предусмотрено строительство проезда на продолжении ул. Новоорловская в направлении магистрали Солнцево-Бутово-Видное (0,15 км), бокового проезда по Боровскому шоссе от магистрали Солнцево-Бутово-Видное до ул. Шолохова (0,5 км) и моста через реку Сетунь (0,08 км).

«После завершения строительства новых дорог планируется организовать по ним регулярное движение маршрутов наземного городского транспорта. С этой целью предполагается установить новые светофоры и остановочные пункты. Для обеспечения безопасного движения пешеходов через проезжие части планируется обустроить наземные пешеходные переходы. Для организованного движения пешеходов вдоль проезжих частей предусмотрено устройство тротуаров. Также предполагается произвести разметку велодорожек для безопасного и комфортного передвижения велосипедистов», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проект планировки территории будет вынесен на публичные слушания.