В мэрии подготовят постоянную схему движения общественного транспорта через «Самара Арену»

Добраться до спортобъекта станет проще

В областной столице хотят создать новый маршрут общественного транспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

— Администрация готовит постоянную схему движения через стадион. В том числе специалисты мэрии рассмотрят вопрос об открытии нового маршрута на этой трамвайной линии, — заявили в региональном Минтрансе

Новая трамвайная линия проходит по Московскому шоссе от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Во время ЧМ по ней курсировали скоростные шаттлы.

В перспективе на разворотном кольце у стадиона планируют сделать транспортно-пересадочный узел, чтобы, в частности, жители Красноглинского района приезжали туда на автобусе, а уже затем пересаживались на трамваи, следующие в центр города.

Еще одна идея городских властей — продлить трамвайную линию до микрорайона Крутые Ключи. При этом к работам здесь приступят не раньше 2021 года.