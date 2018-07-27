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В мэрии подготовят постоянную схему движения общественного транспорта через «Самара Арену»
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В мэрии подготовят постоянную схему движения общественного транспорта через «Самара Арену» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Добраться до спортобъекта станет проще
В областной столице хотят создать новый маршрут общественного транспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
— Администрация готовит постоянную схему движения через стадион. В том числе специалисты мэрии рассмотрят вопрос об открытии нового маршрута на этой трамвайной линии, — заявили в региональном Минтрансе.
Новая трамвайная линия проходит по Московскому шоссе от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Во время ЧМ по ней курсировали скоростные шаттлы.
В перспективе на разворотном кольце у стадиона планируют сделать транспортно-пересадочный узел, чтобы, в частности, жители Красноглинского района приезжали туда на автобусе, а уже затем пересаживались на трамваи, следующие в центр города.
Еще одна идея городских властей — продлить трамвайную линию до микрорайона Крутые Ключи. При этом к работам здесь приступят не раньше 2021 года.
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