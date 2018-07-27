В московском метро будут бесплатно раздавать воду из-за аномальной жары

В московском метро будут раздавать бесплатные бутылки с водой ёмкостью 0,5 литра, если температура воздуха на станциях превысит 28 градусов тепла, сообщает Inforeactor.

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора будут вести мониторинг параметров микроклимата на станциях метрополитена.

Замеры будут производить на пересадочных станциях: «Марксистская», «Третьяковская», «Площадь Ильича», «Охотный Ряд», «Цветной бульвар», «Чистые пруды», а также на станции «Спортивная». Кроме того, специалисты будут вести мониторинг в вагонах метро.

Если температура воздуха будет превышать норматив в 28 градусов тепла в течение четырёх часов, пассажирам начнут раздавать бутилированную воду.