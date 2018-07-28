В саду «Эрмитаж» пройдет Большой фестиваль Италии

Собянин пригласил москвичей на «Большой фестиваль Италии» в саду «Эрмитаж»

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посетить "Большой фестиваль Италии" в саду "Эрмитаж" . Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

"В эти выходные в саду "Эрмитаж" проходит "Большой фестиваль Италии". Сад разделен на несколько зон: сельская Италия, искусство, лекторий, национальная кухня, концертная зона", — сообщил мэр

Собянин добавил, что вход на фестиваль свободный.

В эти выходные, 28-29 июля, сад "Эрмитаж" превратился в самую вкусную и музыкальную площадку в городе. Посетителей ждут вернисаж, мастер-классы, лекции, дегустации, уроки итальянского языка, игры и конкурсы.

29 июля в 13:15 начнется кулинарный мастер-класс. Бренд-шеф известной сети ресторанов итальянской кухни Ренцо де Сарио расскажет, как приготовить феттучини с морепродуктами.