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В саду «Эрмитаж» пройдет Большой фестиваль Италии
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Собянин пригласил москвичей на «Большой фестиваль Италии» в саду «Эрмитаж» 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посетить "Большой фестиваль Италии" в саду "Эрмитаж". Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
"В эти выходные в саду "Эрмитаж" проходит "Большой фестиваль Италии". Сад разделен на несколько зон: сельская Италия, искусство, лекторий, национальная кухня, концертная зона", — сообщил мэр 
Собянин добавил, что вход на фестиваль свободный.
В эти выходные, 28-29 июля, сад "Эрмитаж" превратился в самую вкусную и музыкальную площадку в городе. Посетителей ждут вернисаж, мастер-классы, лекции, дегустации, уроки итальянского языка, игры и конкурсы.
29 июля в 13:15 начнется кулинарный мастер-класс. Бренд-шеф известной сети ресторанов итальянской кухни Ренцо де Сарио расскажет, как приготовить феттучини с морепродуктами.
Ренцо учился в Международном кулинарном институте Рима. Его карьера началась в 1990-х годах в римском рыбном ресторане. Позднее кулинар перебрался во Францию, где в Лионе начал изучать национальную кухню.
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