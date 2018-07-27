Москвичей приглашают проконсультироваться с врачами в выходные, в городских парках 

В одиннадцати парках Москвы с 15 июля по 9 сентября пройдёт марафон «Московское здоровое лето». Москвичам предоставлена возможность с 12 до 17 часов сделать бесплатную флюорографию под сенью деревьев и получить консультацию врачей — профильных специалистов.
Работающим людям трудно найти время для планового обследования здоровья. Ряд заболеваний, в начале своего развития, протекают без острых симптомов и медленно подрывают здоровье ни о чём неподозревающего человека. Московские власти предоставили жителям столицы возможность показаться врачу в удобное время, в приятном месте, заглянуть в медицинский шатёр в парке.
В парках принимают терапевты, педиатры, психотерапевты, неврологи, отоларингологи, наркологи и дерматологи. Ближайший к Зеленограду парк, в котором проходит марафон, расположен в Северном Тушино на улице Свободы. С планом проведения марафона «Московское здоровое лето» можно ознакомиться на сайте минздрава.