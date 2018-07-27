Бирюлевцы смогут проверить здоровье городских парках 

Бирюлевцы смогут посетить лекции марафона «Московское здоровое лето», которые состоятся в парках «Царицыно» и «Коломенское» в выходные, 28 и 29 июля.
В музее-заповеднике «Царицыно» состоятся лекции про то, как диагностировать инсульт и как его избежать, а в парке «Коломенское» поговорят о сердечно-сосудистых заболеваниях и депрессии. Также любой желающий сможет проверить состояние своего здоровья в специальных медицинских шатрах.
Марафон пользуется большой популярностью у бирюлевцев. Так, начальник отдела социальных коммуникаций ТЦСО «Чертаново» Сандра Балта сообщила, что участники «Московского долголетия» регулярно посещают фестиваль.
«Московское здоровое лето» стартовало 15 июля при поддержке Правительства Москвы. Медицинские шатры, где москвичи могут пройти бесплатную диагностику организма, установлены в 11 парках города. Проект продлится до 9 сентября, подробности можно узнать на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.