Ещё
Бирюлевцы смогут проверить здоровье городских парках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бирюлевцы смогут проверить здоровье городских парках 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Бирюлевцы смогут посетить лекции марафона «Московское здоровое лето», которые состоятся в парках «Царицыно» и «Коломенское» в выходные, 28 и 29 июля.
В музее-заповеднике «Царицыно» состоятся лекции про то, как диагностировать инсульт и как его избежать, а в парке «Коломенское» поговорят о сердечно-сосудистых заболеваниях и депрессии. Также любой желающий сможет проверить состояние своего здоровья в специальных медицинских шатрах.
Марафон пользуется большой популярностью у бирюлевцев. Так, начальник отдела социальных коммуникаций ТЦСО «Чертаново» Сандра Балта сообщила, что участники «Московского долголетия» регулярно посещают фестиваль.
«Московское здоровое лето» стартовало 15 июля при поддержке Правительства Москвы. Медицинские шатры, где москвичи могут пройти бесплатную диагностику организма, установлены в 11 парках города. Проект продлится до 9 сентября, подробности можно узнать на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
Бирюлевскую линию метро проложат после 2023 года Сотрудники МФЦ проинформируют бирюлевцев о предстоящих выборах мэра Фестиваль «Цветочный джем» ворвется в Бирюлево
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта288
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий741
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара127
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной657
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать75
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение