Бирюлевцы смогут проверить здоровье городских парках

Бирюлевцы смогут посетить лекции марафона «Московское здоровое лето», которые состоятся в парках «Царицыно» и «Коломенское» в выходные, 28 и 29 июля.

В музее-заповеднике «Царицыно» состоятся лекции про то, как диагностировать инсульт и как его избежать, а в парке «Коломенское» поговорят о сердечно-сосудистых заболеваниях и депрессии. Также любой желающий сможет проверить состояние своего здоровья в специальных медицинских шатрах.

Марафон пользуется большой популярностью у бирюлевцев. Так, начальник отдела социальных коммуникаций ТЦСО «Чертаново» Сандра Балта сообщила, что участники «Московского долголетия» регулярно посещают фестиваль.