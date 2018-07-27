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Большая перемена: как изменилась Москва за последние годы
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Большая перемена: как изменилась Москва за последние годы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
За последние три года Москва стала в разы красивее и удобнее для жизни. Произошло это во многом благодаря комплексному благоустройству города, запущенному в 2015-м. Портал Москва 24 будет показывать, как же изменилась столица за это время. И сегодня мы рассказываем об обновленных участках Кремлевского кольца.
За годы работ по благоустройству площади, аллеи, улицы и проезды на Кремлевском кольце обрели вторую жизнь. О том, что именно изменилось на этих территориях, читайте в нашей интерактивной карте.
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