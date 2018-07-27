Получить консультации врачей можно у станции метро «Воробьевы горы»

28 июля на Андреевской набережной, у Лужнецкого метромоста, рядом со станцией метро «Воробьевы горы» откроется медицинский пункт. В нем можно будет бесплатно проконсультироваться у медиков, сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Кроме того, получить бесплатную консультацию врачей общей практики, отоларингологов, дерматологов и других специалистов можно в 11 городских парках, включая Воронцовский. Шатры здоровья работают по выходным до 9 сентября.

«Формат проведения марафона «Московское здоровое лето» — консультация докторов по выходным в парках — был выбран не случайно. Он позволяет горожанам принимать в нем участие всей семьей, совместив посещение врачей с прогулкой в парке», — рассказал руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Расписание лекций и встреч со столичными медиками в городских парках размещено на официальном сайте Департамента.