Почти тонну радиоактивных ягод нашли в Москве

Городская ветеринарная лаборатория «Мосветобъединение» обнаружила превышение содержания радионуклида цезия-137 в почти 900 килограммах ягод и грибов с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает агентство «Москва».

Радиологический отдел лаборатории нашел радиоактивные элементы в 27 партиях черники, брусники и грибов общим весом 857 килограммов. Чаще всего радионуклиды выявлялись в продуктах из Белоруссии , реже — из России . За аналогичный период 2017 года было обнаружено 370 килограммов радиоактивных продуктов.

В комитете ветеринарии Москвы предупредили, что цезий-137 опасен для человека. Черника, голубика и брусника впитывают радионуклиды больше всего. Отличить зараженные радиацией ягоды и грибы по внешнему виду и на вкус невозможно. В ведомстве также рекомендовали не покупать продукты на стихийных рынках или вдоль дорог.

В июле сообщалось, что на продовольственных рынках и ярмарках в столице с начала 2018 года выявили более 330 килограммов черники, брусники и грибов с радиоактивным цезием. Опасный элемент нашли в 164 килограммах черники и таком же количестве грибов, а также шести килограммах брусники.