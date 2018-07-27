Общественники проконтролируют ход выборов мэра Москвы на избирательных участках в Тульской области

Общественные наблюдатели будут контролировать ход выборов мэра Москвы на избирательных участках, расположенных в Тульской области . Об этом сообщили в пресс-службе общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы.

«Общественные наблюдатели проконтролируют ход выборов мэра Москвы на избирательных участках в Тульской области. Из 209 дополнительных избирательных участков, которые будут образованы за пределами территории Москвы для проведения выборов мэра, пять УИК откроются на территории Тульской области», — говорится в сообщении.

Такое соглашение было подписано между избирательными комиссиями двух регионов.

«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заверил, что на каждом экстерриториальном избирательном участке, расположенном на территории области, будут присутствовать представители от Общественной палаты Тульской области, которые проведут независимый анализ работы этого нового, экспериментального избирательного механизма. Сделанные по итогам наблюдения за ходом голосования и подсчета результатов выводы будут направлены главе региона и в Общественную палату Москвы», — приводятся в материале слова председателя общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председателя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексея Венедиктова

Отдать свой голос москвичи смогут не только по месту регистрации, но и по месту фактического нахождения.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.