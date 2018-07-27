Общественная палата Тульской области поможет работе дачных избирательных участков Москвы

ТАСС , 27 июля. Представители Общественной палаты Тульской области готовы оказать помощь в наблюдении за ходом избирательного процесса на выборах мэра Москвы на пяти участках, расположенных на территории области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы.

Ранее Мосгоризбирком и избирательная комиссия Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве по созданию загородных избирательных участков. На территории региона будет образовано пять избирательных участков по выборам мэра Москвы.

"Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заверил, что на каждом экстерриториальном избирательном участке, расположенном на территории области, будут присутствовать представители от Общественной палаты Тульской области, которые проведут независимый анализ работы этого нового, экспериментального избирательного механизма. Сделанные по итогам наблюдения за ходом голосования и подсчета результатов выводы будут направлены главе региона и в Общественную палату города Москвы", — сказал председатель Общественного штаба Алексей Венедиктов , чьи слова цитирует пресс-служба.

Ранее он заявлял, что наблюдатели от Общественной палаты Москвы обеспечат контроль на всех избирательных участках, образованных к выборам мэра. Также семь политических партий выразили желание направить своих представителей наблюдать за ходом голосования. Кроме того, прорабатывается вопрос задействовать в наблюдении жителей четырех регионов, где будут образованы дачные избирательные участки, для этого Общественный штаб запланировал ряд выездных мероприятий в регионы. Пока о соответсвующий намерениях заявили только представители Тульской области.

О загородных избирательных участках

Депутаты столичного парламента приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы предложили организовать загородные избирательные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил Собянин, выборы пройдут в «дачное время».

По итогам опроса москвичей, был сформирован и утвержден перечень из 209 загородных участков, расположенных в четырех регионах — Московской (183), Калужской (16), Тульской (пять) и Владимирской (пять) областях. При этом 177 из 209 избирательных участков оборудуют временными модульными конструкциями ввиду отсутствия подходящих помещений.

С 25 июля начался прием заявлений от москвичей, которые решили голосовать на выборах мэра Москвы не по месту своей постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения. Для этого необходимо заполнить заявление на портале www.gosuslugi.ru или обратиться в любой офис «Мои документы», либо в территориальную избирательную комиссию.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.