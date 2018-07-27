В 2019 году в столице ежедневно будет совершаться 800 тысяч поездок на такси

Количество ежедневно совершаемых в столице поездок на такси в 2019 г. может достигнуть 800 тысяч. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"Мы думаем, что будет ближе к 800 тысяч, судя по повышенному спросу на такси, — сказал Д. Пронин, отвечая на вопрос о количестве ежедневно совершаемых в столице поездок на такси в 2019 г.