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В 2019 году в столице ежедневно будет совершаться 800 тысяч поездок на такси
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В 2019 году в столице ежедневно будет совершаться 800 тысяч поездок на такси 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Количество ежедневно совершаемых в столице поездок на такси в 2019 г. может достигнуть 800 тысяч. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
"Мы думаем, что будет ближе к 800 тысяч, судя по повышенному спросу на такси, — сказал Д. Пронин, отвечая на вопрос о количестве ежедневно совершаемых в столице поездок на такси в 2019 г.
Ранее заместитель Мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что сейчас в Москве ежедневно совершается порядка 760 тысяч поездок на такси.
Ясенево: последние новости
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