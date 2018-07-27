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«Выделенки» на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской будут работать 28–29 июля
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«Выделенки» на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской будут работать 28–29 июля 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает Агентство «Москва».
Новые «выделенки» вводят из-за временного закрытия участка Филевской линии метрополитена. 28 и 29 июля на синей ветке подземки не будут работать станции «Студенческая», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», «Фили» и «Кутузовская». На время реконструкции будут введены компенсационные автобусы маршрута «КМ1» и «КМ2».
В Центре организации дорожного движения попросили водителей не выезжать на «выделенки» и не мешать общественному транспорту.
Ограничения в работе метро вводят на время капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры. Участок линии будет работать в обычном режиме 30 июля, в понедельник.
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