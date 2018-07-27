«Выделенки» на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской будут работать 28–29 июля

Об этом сообщает Агентство «Москва».

Новые «выделенки» вводят из-за временного закрытия участка Филевской линии метрополитена. 28 и 29 июля на синей ветке подземки не будут работать станции «Студенческая», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», «Фили» и «Кутузовская». На время реконструкции будут введены компенсационные автобусы маршрута «КМ1» и «КМ2».

В Центре организации дорожного движения попросили водителей не выезжать на «выделенки» и не мешать общественному транспорту.

Ограничения в работе метро вводят на время капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры. Участок линии будет работать в обычном режиме 30 июля, в понедельник.